Edirne'de sağanak yağış hayatı felç etti! Altyapının yetersizliği vatandaşları çileden çıkarttı!

Sağanak yağışın etkili olduğu Edirne'de işyerlerini su basan ve yolların bozuk olmasından şikayet eden vatandaşlar, belediyeyi sert sözlerle eleştirdi.

Melahat Ersoy
Editör
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sağanak yağış uyarısı sonrası Edirne'de beklenen yağış etkili oldu. Etkili olan sağanak nedeniyle yolları göle döndü, bazı evlerin bodrum katlarını ve araçların motorlarını su bastı. Sağanak yağış, altyapının yetersizliğini gözler önüne serdi.

Edirne'de sağanak yağış hayatı felç etti! Altyapının yetersizliği vatandaşları çileden çıkarttı!

BELEDİYE ÇALIŞMA YAPTI, ARAÇLAR ÇUKURA DÜŞTÜ

Göle dönen yolda belediyenin yaptığı bir çalışma sonrası açık kalan çukura 4 araç düştü. Ayrıca göle dönen yolda aracının motoruna su giren bir sürücü ise dakikalarca arabasının içinde beklemek zorunda kalarak belediyeye sitem etti. Göle dönen bazı yollar ise trafiğe kapatıldı.

Edirne'de sağanak yağış hayatı felç etti! Altyapının yetersizliği vatandaşları çileden çıkarttı!

"ALT YAPI BUNCA YILDIR NEDEN YAPILMIYOR ANLAMIYORUM"

Alt yapı sorununa değinen Emre Ürenlioğlu, belediyeyi çalışma yapmaya davet ederek şunları söyledi: “Alt yapının olması lazım. Şuan burada yürünmüyor bile o vaziyette. Vaziyet çok kötü, alt yapı bunca yıldır neden yapılmıyor anlamıyorum. Belediyenin şuanda burada gelip bir şeyler yapması lazım. Kanalların açılması lazım. Bunca yıldır bunlar bitmedi. Yağmur yağıyor evler sular atında bodrumda yaşayan insanlar ne yapacak.”

Edirne'de sağanak yağış hayatı felç etti! Altyapının yetersizliği vatandaşları çileden çıkarttı!

"BELEDİYEMİZİN YAPTIĞI ÇUKURLAR BÖYLE"

Belediyenin açık bıraktığı çukura düşen sürücü İlhami Erdem, belediyenin işleri denetlemediğini vurgulayarak, “Belediyemizin yaptığı çukurlar böyle işte. Biz 4. arabayız sabahtan beri. Kazıyorlar bırakıyorlar, dolgu yok bir şey yok. Daldık deviriyorduk aracı. Aracın alt demirleri kurtardı bizi. Müteahhitler yapıyor kimse denetlemiyor. Belediye takip etsin ve yaptığı işin arkasında olsun. Özel sektöre verip onlara bırakmasın. Belediye ne için var? Vatandaşa yardım etmek için değil mi? Vatandaşın ne suçu var, madem böyle bir şey var kapatın yolu” diye konuştu.

Edirne'de sağanak yağış hayatı felç etti! Altyapının yetersizliği vatandaşları çileden çıkarttı!

"TELEFON EDİYORUM, KİMSE GELMİYOR"

Taksi şoförü İsmail Canbay, gün içinde sürekli çukur için belediyeyi aradığını ifade ederek şöyle konuştu: “Her taraf çukur içinde, 20 oldu telefon ediyorum, kimse gelmiyor. Yazık değil mi, şuan müşteriye gideceğim, gidemiyorum.”

Edirne'de sağanak yağış hayatı felç etti! Altyapının yetersizliği vatandaşları çileden çıkarttı!

Mahalle sakinlerinden Mahir Yüksel, belediyenin önceki kanalizasyonu bağlamadığını ifade ederek, ekiplerin bir an önce bir şeyler yapması gerektiğini söyledi.

Edirne'de sağanak yağış hayatı felç etti! Altyapının yetersizliği vatandaşları çileden çıkarttı!

"YETKİLİ MERCİLERE TELEFON EDİYORUZ AMA HİÇBİR ŞEKİLDE ÇÖZÜLMÜYOR"

Evinin bodrum katındaki suları paspas ile boşatmaya çalışan vatandaşlardan Erdal Kardaş, geçen yıl da bodrum katının su bastığını vurguladı. Kardaş, “İlk yağmurda bu hale geldik yine. Geçen sende 5 Kasım’da da basmıştı. 2 tane rögar tıkanıklığı nedeniyle bütün atık sular evin içinde kaynıyor. Sabah bastı geldiler, çözdüler öğleden sonra yine aynı sorun ile karşılaştık. Yetkililerden biran önce yardım istiyoruz. Yetkili mercilere telefon ediyoruz ama hiçbir şekilde çözülmüyor. Elimizde çek pas ile su beklemek zorunda değiliz” diye konuştu.

Edirne'de sağanak yağış hayatı felç etti! Altyapının yetersizliği vatandaşları çileden çıkarttı!

"SESLERİMİZİ DUYUN, AÇIN KULAĞINIZI BİZ BIKTIK, GÖRÜN REZİLLİĞİ"

Vatandaşlardan Namık Babacan, sabrının taştığını vurgulayarak yetkililerden çözüm beklediğini anlattı. Babacan, “Seslerimizi duyun, açın kulağınızı biz bıktık, görün rezilliği, akıyor şakır şakır. Sizin evinize böyle bir şey olsa bir gün durabilir misiniz? Sabrımız arık taştı. Turistler geliyor burada 6-7 tane hotel var. Geliyorlar bakıyorlar leş gibi. Birer tane levha asıp çekip gidiyorlar. Hiç kimse elini taşın altına sokmuyor. Valim, belediye başkanım bu duruma el atın” ifadelerini kullandı.

Edirne'de sağanak yağış hayatı felç etti! Altyapının yetersizliği vatandaşları çileden çıkarttı!

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