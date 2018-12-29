EDİRNE (AA) - Edirne'de yası dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Havsa ilçesi girişinde güvenlik güçleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Olayla ilgili gözaltına alınan Y.E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, Edirne'de durdurulan bir araçta 2 Afganistan uyruklu yakalandı. Onlara organizatörlük yaptığı iddiasıyla H.T, R.R, H.Ş. ve N.M. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, R.R, H.Ş, N.M. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.