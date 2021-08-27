Hadiye isminin anlamı nedir, Hadiye ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Gençer isminin anlamı nedir, Gençer ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Ergenç isminin anlamı nedir, Ergenç ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Cangir isminin anlamı nedir, Cangir ne demektir? Kuranda geçiyor mu?27 Ağustos 2021 Cuma Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Akanay isminin anlamı nedir, Akanay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Juventus teknik direktörü, Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrıldığını resmen açıkladı!Çiner isminin anlamı nedir, Çiner ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Çetik isminin anlamı nedir, Çetik ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlıyor? EDHO 7. sezon ne zaman?
İstanbul32 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Edirne'de ,yüzde 60 sulama yöntemi hedefi başarıyla ilerliyor

Edirne'de ,yüzde 60 sulama yöntemi hedefi başarıyla ilerliyor

Türkiye'nin çeltik ambarı Edirne'de uygulanan 60 su tasarrufu damla sulama yöntemi hedefiyle ekimi yapılan çeltiklerin gelişiminin güzel olduğu belirtildi.

Edirne'de ,yüzde 60 sulama yöntemi hedefi başarıyla ilerliyor

Kentte, engebeli ve eğimli arazilerin çeltik tarımına kazandırılması ve su tasarrufu sağlamak amacıyla başlatılan "Damla Sulama Yöntemi ile Çeltik Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında 32 üreticiye yüzde 75'i hibeli toplam 20 bin 320 kilogram sertifikalı çeltik tohumu dağıtıldı, 930 dekarda ekim yapıldı.

Edirne'de ,yüzde 60 sulama yöntemi hedefi başarıyla ilerliyor

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Enez ilçesine bağlı Yenice köyünde damla sulama yöntemiyle ekim yapılan arazide üreticilerle incelemede bulundu.

Bayazıt, 3 ay önce ekimi yapılan çeltiklerin gelişiminin güzel olduğunu belirtti.

Edirne'de ,yüzde 60 sulama yöntemi hedefi başarıyla ilerliyor

Damla sulama yöntemiyle çeltik ekiminin önemli miktarda su tasarrufu sağladığını aktaran Bayazıt, "Yaptığımız incelemelerde çeltiğin gelişiminin oldukça güzel olduğunu değerlendirildi. Bu vesile ile tüm üreticimize bol ve bereketli kazançlar dileriz." ifadelerini kullandı.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT