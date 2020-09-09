Batman'da boğazı bıçakla kesilmiş erkek cesedi bulunduKanal D yayın akışı Perşembe| Kanal D'de bugün ne var? 10 Eylül PerşembeAnkara Valiliği duyurdu! İşte yeni koronavirüs yasakları...TV8 yayın akışı | 10 Eylül TV8 yayın akışında neler var? Masterchef saat kaçta?ABD'de siyahi gence yumruk atan polise idari izinGalatasaray voleybolda 3 kişinin koronavirüs testi pozitifİngiltere'de yeni koronavirüs önlemi: 6'dan fazla kişi bir araya gelemeyecekİsrail hapishanelerindeki 29 Filistinli korona virüse yakalandı.Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek uyutuldu!Petrol çalan 5 kişi gözaltına alındı
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Edirne'de zehirlendiği iddia edilen 2 köpek daha öldü

Edirne'de zehirlendiği iddia edilen 2 köpek daha öldü

Edirne'nin keşan ilçesinde öldürülmek amacıyla zehirli et yedirildiği iddia edilen köpeklerden 2'si daha tedavi sürecini tamamlayamadan öldü. Böylece ölü köpek sayısı 3'e yükselirken 2 köpek ve 1 kedinin de klinikte tedavilerinin sürdüğü biliniyor.

Edirne'de zehirlendiği iddia edilen 2 köpek daha öldü

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde zehirli et verildiği iddia edilen köpeklerden 2'si daha tedavi gördükleri klinikte öldü. Ölen köpek sayısı 3'e yükselirken, 2'si köpek, 1'i kedi, 3 hayvanın, klinikteki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Edirne'de zehirlendiği iddia edilen 2 köpek daha öldü

10 YAŞINDAKİ SAHİPLİ KÖPEK ÖLDÜ

Olay, dün, öğle saatlerinde Aşağı Zaferiye Mahallesi Adalı Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bırakılan zehirli etten yiyen köpek ve kediler, bir süre sonra fenalaştı. Olayda, "Samuray" isimli 10 yaşındaki sahipli köpek ölürken, zehirlenen 4'ü köpek, 1'i kedi, 5 hayvan ise çevredekiler tarafından özel araçlarla kliniğe götürülerek, tedaviye alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, bölgede inceleme yaptı. Ölen köpekten alınan numuneler, incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

Edirne'de zehirlendiği iddia edilen 2 köpek daha öldü

"KONUNUN TAKİPÇİSİYİZ"

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, olayın kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, "Maalesef kötü bir olayla karşılaştık. Köpekleri zehirlemek için bir teşebbüs oluşmuş. Bu üzücü olayı kınıyoruz. Konunun takipçisiyiz. Biz hayvan dostu bir belediyeyiz. Bu konuda birçok projemiz var. Sokak köpeği sahiplenen vatandaşlarımıza belediye olarak ücretsiz kulübe veriyoruz. Ayrıca mama ve aşıları konusunda da yardımcı oluyoruz. Yeter ki sokak hayvanlarımıza sahip çıkalım" dedi.

Edirne'de zehirlendiği iddia edilen 2 köpek daha öldü

"OLAY, ÇOK YÖNLÜ OLARAK ARAŞTIRILIYOR"

Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Veteriner Hekimi Mahmut Yıldırır, olayı kınadıklarını ifade ederek, "Konu emniyet birimlerine bildirilmiş olup, polis gerekli incelemeyi yaparak, adli makamlara sevk edilmiştir. Olay çok yönlü olarak araştırılmaktadır. Hayvanların basit bir gıda zehirlenmesiyle mi yoksa kasıtlı olarak biri ya da birilerince zehirlendiği yapılacak olan incelemeler neticesinde aydınlanacaktır. Şayet gerçekleştirilecek tahkikat sonucunda kasıtlı bir zehirlenme var ise faili kişi ya da kişilerin yakalanması için gereken yapılacaktır. Sahipli ve sahipsiz sokak hayvanlarına karşı gerçekleştirilen bu olayın, aydınlanana kadar takipçisi olacağız" diye konuştu.

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT