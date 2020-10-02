Edirne'den Azerbaycan'a resim ve şiirli destek

Edirne'de ortaokul öğrencileri, kardeş ülke Azerbaycan'a destek vermek amacıyla yazdıkları şiir ve çizdikleri resimleri, ülkeye ulaştırılmak üzere İstanbul Başkonsolosluğuna gönderdi.

İstiklal Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri, sosyal bilgiler dersi kapsamında Azerbaycan konusu işlenirken, kardeş ülkenin yanlarında olduklarını göstermek için resim ve şiirler hazırladı.

Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla okul önünde toplanan öğrencilerden İlknur Irmak, "Kardeşlik" adlı şiiri okudu.

Irmak, şiirinde Türkiye ve Azerbaycan'ın geçmişten bugüne birlikte yürüdüğünü anlatan ifadelere yer verdi.

"ÇOCUKLARIMIZIN BU DAVRANIŞI, MİLLİ RUHUN BİR GÖSTERGESİ"

Okul Müdürü ve Türk Ocakları Edirne Şubesi Başkanı Yakup Öz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk halkının kalbinin Azerbaycan'ın huzur ve güvenliği için attığını söyledi.

Türkiye'nin tarihte olduğu gibi bugün de Azerbaycan'ın yanında olduğunu belirten Öz, "Her zaman, İki devlet bir millet' diyoruz. Kardeşlerimizin yanındayız. Okul öğrencilerimiz Azerbaycan'a destek olmak için resim ve şiirler hazırladı. Küçük kalplerin kalbi Azerbaycan için atıyor. Çocuklarımızın bu davranışı milli bir ruhun varlığının göstergesidir." diye konuştu.

Öğrenciler daha sonra, hazırladıkları şiir ve resimleri Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gönderilmek üzere postacıya teslim etti.