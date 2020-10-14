Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 14 Ekim 2020 | Milli Piyango İdaresiŞans Topu çekiliş sonuçları 14 Ekim 2020 | Milli Piyango İdaresiFOX Ana Haber canlı yayın izle bugünKadir Şeker'in cezasına Şevval Sam'dan tepki geldi!Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel kaç yaşında, Rasim Yüksel kimdir? Korona mı oldu?Gaziantep CHP’de bıçaklı yumruklu kavga!Turgutlu Belediyesinden okullara 75 bin adet maske desteğiSahte içki operasyonlarında 6 günde 60 tutuklamaReyting sonuçları 14 Ekim Çarşamba- Reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu?Bilim Kurulu toplanıyor! Bakan Koca açıklamalarda bulunacak
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. EDİRNE'nin İpsala ilçesinde 4 FETÖ şüphelisi yakalandı

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde 4 FETÖ şüphelisi yakalandı

İpsala Emniyet Müdürlüğü ekipleri, EDİRNE'nin İpsala ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isteyen 4 FETÖ şüphelisini yakalanarak, gözaltına aldı.

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde 4 FETÖ şüphelisi yakalandı

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isteyen 4 FETÖ şüphelisi, polis tarafından yakalanarak, gözaltına aldı.

İpsala Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Keşan'dan İpsala yönüne giden 2 araç içerisinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen FETÖ şüphelilerinin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, belirlenen 2 aracı, Kumdere köyü kavşağında durdurmak istedi. Araçlardan biri durdurulurken, diğer araç sürücüsü ise durmayarak, otomobille kaçtı. Durdurulan araçta FETÖ şüphelileri S.Y., V.E., Ş.S.Ö. ve H.Ö. ile sürücü ve organizatör olduğu belirlenen F.Ö. yakalanarak, gözaltına alındı.

Kaçan araç ise bir süre sonra polis tarafından Esetçe beldesinde terkedilmiş halde bulundu. Polis çevrede yaptığı aramada, sürücü ve organizatör F.T.'yi de saklandığı okul bahçesinde yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT