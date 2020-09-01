Edirne'nin neyi meşhur? Edirne'de ne yenir? | Gezilecek yerler

Edirne'nin neyi meşhur? İlk çağlarda Orta Asya’dan göç edip buraya yerleşen Traklar tarafından kurulduğu bilinen Edirne'ye önce Büyük İskender, ardından Romalılar hakim olmuştur. 395 yılında Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılmasıyla Doğu Bizans’ın payına düşen Edirne toprakları, Osmanlı İmparatorluğu döneminde “Paşa Sancağı” adıyla Rumeli Beylerbeyine bağlı bir vilayetti. Eğer yakın gelecekte bu tarih kokan Trakya şehrine seyahat planınız varsa bilmeniz gereken her şey detaylarda...

EDİRNE'NİN NEYİ MEŞHUR? EDİRNE'DE NE YENİR?

PİYAZİYE

Etli soğan dolması diye nitelendirebileceğimiz piyaziye, Edirne'de oldukça yaygın yapılır. Kuzu etiyle yapılıyor olması lezzetine lezzet katar.

KANDİLLİ MANTI

Tavuk eti ve tavuk ciğeri ile yapılan bir hamur işi olan kandilli mantı, farklı görüntüsü ve eşsiz tadı ile ilgi odağı haline gelmiştir.

GERDAN TATLISI

İlk duyduğunuzda garipseyeceğinizi tahmin edebiliyoruz ama bu tatlının ana maddeleri koyun gerdanı ve kuru meyveler. Değişik tatlara açık olan Edirnelilerin aklına etten tatlı yapmak nasıl gelmiş bilmiyoruz ama bu konuda başarılı oldukları kesin.

CİĞER SARMA

Ciğer ve baharatlarının karışımı ile kuzu gömleğine sarılıp hazırlanan fırın yemeği olan bu yemek, ciğerin türlü şekillerde yapıldığı Edirne'de mutlaka denenmeli.

ZİRVA

Kuzu eti, kuru meyveler ve balla hazırlanan zirva, saray yemeği olarak bilinmektedir ve misafir ağırlamak için tercih edilen vazgeçilmez lezzetlerdendir.

EDİRNE'DE GEZİLECEK YERLER

SELİMİYE CAMİ

II. Selim tarafından yaptırılan ve Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' diye nitelediği Selimiye Cami, m,marisiyle olduğu kadar taş, mermer, çini ve ahşap sedef gibi süsleme sanatlarıyla da ziyaretçilerini büyülüyor.

MERİÇ KÖPRÜSÜ

Edirne-Karağaç yolunda Meriç Nehri üzerinde yer alan köprü 263 metre uzunluğunda ve 13 ayak üzerinde 12 sivri kemeriyle görülmeye değer.

KARAAĞAÇ TREN GARI

Sirkeci Garı referans alınarak 1. Abdülhamit döneminde yapılan Karaağaç Tren Garı günümüzde, Trakya Üniversitesi Rektörlük Binası olarak hizmet veriyor.

HIDIRLIK TABYASI

Balkan Harbi sırasında Edirne’nin savunması için önemli bir rol oynayan Hıdırlık Tabyası da Edirne’de görmeniz gereken yerlerden biri. Edirne Müdafii Şükrü Paşa’nın karargahı olan tabya, yakın tarih meraklıları tarafından büyük ilgi görüyor.

ERİKLİ PLAJI

Edirne'ye kadar gidilip de denize girilmeden dönülmez diye düşünerek bir de olaj ekleyelim dedik listemize. Erikli'yi seçmiş olmamızın sebebiyse hem temiz suyu hem de hareketli gece hayatı.

HAKKINDA: Edirne, 6.119 kilometrekare yüz ölçümü ve 414.918 nüfusa sahiptir. Geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 0,58 oranında yani 2.375 kişi artan nüfusu, 210.304 (%50.81) erkek ve 203.599 (%49.19) kadından oluşmaktadır. Şehirde nüfus yoğunluğu kilometrekarede 68 olarak saptanmıştır.