Edis Nanic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edis Nanic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edis Nanic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edis Nanic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edis Nanic 13 Şubat 2004 tarihinde Buzim şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Edis Nanić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edis Nanic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Edis Nanic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Velez Mostar futbol takımında oynamaktadır. FK Velez Mostar takımına - tarihinde katılmıştır. Edis Nanic'nin FK Velez Mostar ile sözleşmesi 31 Mayıs 2026 tarihinde bitmektedir.

Edis Nanic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edis Nanic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Edis Nanic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edis Nanic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edis Nanic şuan FK Velez Mostar takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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