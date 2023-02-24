Edis Redzepagic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edis Redzepagic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edis Redzepagic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edis Redzepagic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edis Redzepagic 27 Temmuz 1997 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edis Redzepagic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jezero futbol takımında oynamaktadır. FK Jezero takımına - tarihinde katılmıştır. Edis Redzepagic'nin FK Jezero ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Edis Redzepagic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edis Redzepagic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Edis Redzepagic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edis Redzepagic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edis Redzepagic şuan FK Jezero takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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