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  3. Edis ve Gülşen 'Nirvana' klibi için 450 bin TL harcadı!

Edis ve Gülşen 'Nirvana' klibi için 450 bin TL harcadı!

Gülşen ve Edis'in merakla beklenen düet parçaları 'Nirvana' yayınlandı. İki ünlü ismi bir araya getiren parçanın klibi için 450 bin TL harcadıkları ortaya çıktı. Klip Türkiye'de ilk defa uygulanan bölünmüş ekran teknolojisiyle çekildi.

Edis ve Gülşen 'Nirvana' klibi için 450 bin TL harcadı!

Gülşen ve Edis'in düet yaptığı 'Nirvana' parçası sonunda yayınlandı. Hayranları tarafından merakla beklenen düet için klip çekimlerine de başlayan ikili Türk pop müziğinde bir ilki gerçekleştirerek tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı.

Edis ve Gülşen 'Nirvana' klibi için 450 bin TL harcadı!

Gülşen 2019’da meslektaşı Edis ile ‘Nirvana’ şarkısı için kolları sıvamıştı. Kayıtları Londra’da başlayan, söz ve müziğine Emrah Karakuyu, Edis, Gülşen, düzenlenmesine Ozan Çolakoğlu’nun imza attığı parça Türkiye’de tamamlandı.

Edis ve Gülşen 'Nirvana' klibi için 450 bin TL harcadı!

Parçanın klibinde ise ‘split screen’ (bölünmüş ekran) teknolojisi kullanarak Türk Pop Müziği’nde bir ilk gerçekleştirildi. Buna göre; Gülşen ile Edis farklı zamanlarda bulundukları mekanda, aynı anda buluşmuş gibi gösterildi.

Edis ve Gülşen 'Nirvana' klibi için 450 bin TL harcadı!

Bugün yayınlanan ‘Nirvana’ için tam 450 bin TL harcandı. Edis şarkıda geçen ‘sarışın bomba’ sözlerine uyum sağlayabilmek için saçlarını yeniden sarıya boyattı. Özel eğitmenlerle ile iki ay boyunca koreografi çalışan Gülşen, “Şarkının hikayesinde aslında karşılıklı duyduğumuz hayranlık var. Birbirimize yazdık Nirvana’yı” dedi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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