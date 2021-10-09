Edis ve Zeynep Bastık'ın dansı sosyal medyayı birbirine kattı! Kullanıcılar Zeynep Bastık'ı yerden yere vurdu, demediğini bırakmadı

Türkiye'nin son zamanlarda en çok konuştuğu şarkıcılar arasında yer alan Zeynep Bastık ve Edis'in dans etmesi sosyal medyada gündem oldu.

İki ismin Bastık'ın Marlon Brando şarkısı eşliğinde dans ettiği görüntülerde ikilinin birbirlerine olan yakınlığı dikkat çekti. Söz konusu video hakkında sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı.

ZEYNEP BASTIK ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı geçtiğimiz yaz aylarında Tolga Akış ile evlenen Zeynep Bastık'ı eleştirdi.

Sosyal medyada yapılan bazı yorumlar şöyle:

-Zeynep Bastık ve Edis’in videosunu Avrupalılar da sıcak karşılamaz.

-Benim karım bir erkekle böyle dans etse o artık eski karımdır. Yuh artık daha neler ya?

- Kamerunlu Edis evlenecek Zeynep Bastık damadı teste tabii tutuyor.

- Edis ve Zeynep Bastık'ı eleştirenler olmuş. Karım istediğiyle o şekil dans edebilir gayet olgun ve anlayışlı biri olarak onu evde bekliyor olurum boşanma avukatımla birlikte.

- Bize ters lan bu hareketler. ciddi söylüyorum böyle bir şey yapan kadına saygı duymam. ayrılırım. ayrıldıktan sonra bir daha da konuşmam. mesajlarına dönmem. aramalarını açmam. cenazesine gitmem cenazeme gelme derim.

-Eşim böyle bir şey yapsa artık eşim olmaz bu kadarı da fazla!

- Birlikte olduğum kişi böyle bir video paylaşsa artık birlikte olduğum kişi olmaz net.

- Yok ya bunlar açık düşüncüler, geniş insanlar gayet normal; alışın artık; sene olmuş 2021; milletin karısı ile sarmaş dolaş dans etmek gayet serbest olması gerek.

Ben o kadar da modern değilmişim ya videodakinin sevgilim falan olduğunu düşününce gözüm karardı.