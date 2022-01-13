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Edis'in öpüştüğü kişi kim? Edis'in öpüştüğü isim belli oldu mu?

Ünlü şarkıcı Edis'in, sarışın bir kadınla öpüştüğü fotoğraflar sosyal medyayı salladı. Gizemli ismin, Selami Şahin'in kızı Meryem İrem Şahin olduğu ileri sürüldü. Peki, Edis'in öpüştüğü kişi kim? Edis'in öpüştüğü isim belli oldu mu? İşte detaylar...

Edis'in öpüştüğü kişi kim? Edis'in öpüştüğü isim belli oldu mu?

Genç kızların sevgilisi Edis, bu defa başarısıyla değil, özel hayatıyla gündeme geldi. Bir mekanda sarışın kadınla öpüştüğü görüntüleri internete sızdırılan Edis'in yanındaki gizemli kişi merak konusu oldu. Son olarak o ismin, ünlü şarkıcı Selami Şahin'in kızı Meryem İrem Şahin olduğu iddia edildi. Peki, Edis'in öpüştüğü kişi kim? Edis'in öpüştüğü isim belli oldu mu?

Edis'in öpüştüğü kişi kim? Edis'in öpüştüğü isim belli oldu mu?

EDİS'İN ÖPÜŞTÜĞÜ KİŞİ KİM? EDİS'İN ÖPÜŞTÜĞÜ İSİM BELLİ OLDU MU?

Ünlü şarkıcı Edis'in öpüştüğü ismin Meryem İrem Şahin olduğu öne sürülse de, konuya ilişkin net bir bilgi bulunmamaktadır. Sosyal medyayı sallayan görüntülere Edis hayranlarından sert yanıt geldi. Ünlü şarkıcının sevgilisi Aylin Önce'yi aldattığını düşünen sosyal medya kullanıcıları, gizemli kişinin kim olduğunu araştırıyor. 

Edis'in öpüştüğü kişi kim? Edis'in öpüştüğü isim belli oldu mu?

Edis'in öpüştüğü kişi kim? Edis'in öpüştüğü isim belli oldu mu?

Büşra Mercimek
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