Edison Kola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edison Kola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edison Kola adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edison Kola Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edison Kola 3 Nisan 2001 tarihinde Heraklion şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Arnavutluk,Yunanistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edison Kola Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini E.C.DIMITRIADIS sro yapmaktadır. Edison Kola, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AE Larisa futbol takımında oynamaktadır. AE Larisa takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Edison Kola'nin AE Larisa ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Edison Kola Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edison Kola isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Edison Kola Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edison Kola futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Eylül 2020 yılında Ergotelis

23 Eylül 2022 yılında OF Ierapetras

13 Ocak 2023 yılında AE Larisa

Edison Kola Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edison Kola şuan AE Larisa takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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