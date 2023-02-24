Edmir Sali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edmir Sali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edmir Sali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edmir Sali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edmir Sali 7 Ağustos 1997 tarihinde Vlorë şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edmir Sali Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars Sport yapmaktadır. Edmir Sali, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Kastrioti futbol takımında oynamaktadır. KS Kastrioti takımına 6 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Edmir Sali'nin KS Kastrioti ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Edmir Sali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edmir Sali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Edmir Sali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edmir Sali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Flamurtari U19

1 Temmuz 2016 yılında Flamurtari FC

31 Ocak 2017 yılında KF Oriku

30 Haziran 2017 yılında Flamurtari FC

9 Ocak 2019 yılında KF Laçi

6 Ağustos 2021 yılında KS Kastrioti

Edmir Sali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edmir Sali şuan KS Kastrioti takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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