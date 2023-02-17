Edmir Zulic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edmir Zulic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edmir Zulic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edmir Zulic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edmir Zulic 21 Mayıs 2003 tarihinde Appenzell şehrinde doğmuştur. İsviçre,Bosna-Hersek uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edmir Zulic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Edmir Zulic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Brühl SG futbol takımında oynamaktadır. SC Brühl SG takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Edmir Zulic'nin SC Brühl SG ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Edmir Zulic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edmir Zulic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Edmir Zulic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edmir Zulic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ağu 2013 yılında St. Gallen Alt.

30 Ağu 2016 yılında Brühl SG Jugend

1 Ocak 2021 yılında SC Brühl SG

Edmir Zulic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edmir Zulic şuan SC Brühl SG takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

SC Brühl, FC St. Gallen

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.