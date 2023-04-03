Edney kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edney Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edney adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Edney Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Edney 26 Temmuz 2004 tarihinde Dias d'Ávila şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Edney Henrique Santos da Silva şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Edney Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Edney, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SE Palmeiras São Paulo U20 futbol takımında oynamaktadır. SE Palmeiras São Paulo U20 takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Edney'nin SE Palmeiras São Paulo U20 ile sözleşmesi 31 Temmuz 2023 tarihinde bitmektedir.
Edney Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Edney futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Şubat 2022 yılında Palmeiras U20
31 Temmuz 2023 yılında São Caetano U20
Edney Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Edney şuan SE Palmeiras São Paulo U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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