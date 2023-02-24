Edo Vehabovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edo Vehabovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Edo Vehabovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Edo Vehabovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Edo Vehabovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edo Vehabovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Edo Vehabovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edo Vehabovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edo Vehabovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edo Vehabovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edo Vehabovic 1 Mayıs 1995 tarihinde Gračanica şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Edo Vehabović şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edo Vehabovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Edo Vehabovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Velez Mostar futbol takımında oynamaktadır. FK Velez Mostar takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Edo Vehabovic'nin FK Velez Mostar ile sözleşmesi 1 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Edo Vehabovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edo Vehabovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Edo Vehabovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edo Vehabovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağustos 2014 yılında Br. Gracanica

1 Temmuz 2015 yılında Br. Mostar

1 Temmuz 2016 yılında Br. Gracanica

1 Temmuz 2018 yılında Velez Mostar

Edo Vehabovic kimdir

Edo Vehabovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edo Vehabovic şuan FK Velez Mostar takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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Edo Vehabovic nereli

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