Edozie Ewelike kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edozie Ewelike Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edozie Ewelike adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Edozie Ewelike Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Edozie Ewelike 20 Ekim 1995 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Edozie Ewelike Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Edozie Ewelike, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Remo Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Remo Stars FC takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Edozie Ewelike'nin Remo Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Edozie Ewelike Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Edozie Ewelike futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında Remo Stars FC
1 Mart 2021 yılında Sunshine Stars
1 Eylül 2021 yılında Remo Stars FC
Edozie Ewelike Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Edozie Ewelike şuan Remo Stars FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.
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