Edremit Belediyesi'nin skandalından sonra bir skandal da İzmir Belediyesi'nden! Yarı çıplak semazen şov yaptı!

Edremit Belediyesi'nin çarşaflı bir kadını zincire vurduğu kurtuluş töreninin hemen ardından bir skandal görüntü de CHP'li İzmir Belediyesi'nden geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi'nde skandal görüntüler sahne oldu. Sahnede yarı çıplak şekilde semazen gösterisi düzenleyen şovmenin döndüğü dakikalar, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Skandal görüntülere Mevlevilerden de sert tepki geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Kültür Zirvesi için yapılan tahrif gösterisine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği Büyükelçisi Nikolaus Meyer Landrut ve 65 ülkenin delegasyon üyelerinin yanısıra CHP'nin önemli isimleri de katıldı.

"YENİ KÜLTÜREL TEMELE İHTİYAÇ VAR"

Galada misafirlerini selamlamak üzere kürsüye çıkan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, insanlığın yeni bir kültürel temele ihtiyaç duyduğunu iddia ederek, "Bu nedenle, cesur adımlar atarak yerelde ve evrensel ölçekte uygulanabilecek yepyeni bir kültür yaklaşımını oluşturmak zorundayız. Bu zirvede tarifini yaptığımız ve resmi deklarasyonda da yer verdiğimiz bu yeni yaklaşımın adı: 'Döngüsel Kültür'. Döngüsel kültür, kültürün dört ana bileşenini birbirine bağlıyor. Doğamızla uyum. Geçmişimizle uyum. Birbirimizle uyum. Ve son olarak, değişimle uyum" dedi.

Basın mensuplarının alınmadığı skandal gecede, Mevlevilerin 700 yıllık 'Sema' zikri öyle rezil bir halde sergilendi ki, başında siyah sarık ve üstte siyah altta kırmızı olmak üzere 2 kat Mevlevi kıyafeti ile sahneye çıkan Ziya Azazi isimli dansçı, gösterinin ilerlediği anlarda başındaki sarık ve üzerindeki Mevlevi kıyafetlerini çıkararak yarı çıplak bir şekilde gösterisine devam etti.

"SAYGISIZLIK YAPMAYA HAKKINIZ YOK!"

Skandal gösteriye Tasavvuf musikisinin önemli isimlerinden birisi olan neyzen Ender Doğan çok sert tepki gösterdi, Doğan rezil gösteriye dair şunları kaydetti: "Şov amaçlı, koreografi düşünülmüş, bu biçimde konsept oluşturmayı düşünenler, hiçbir şeyi kıstas almazlar, sufi yolun icaplarını hesap etmezler ve kaale almazlar. Bu olayı, geleneksel Mevlevi kültürüne yapılmış çok ciddi bir saygısızlık olarak yorumluyorum. Hangi haltı yiyeceklerse kendi çöplüklerinde bunu yapmalılar. Öğretiyi bilerek hareket etmeleri gerekir. Biraz Mevlana, biraz şundan biraz bundan serpiştirelim diyerek hareket edilemez. Sema, örtülü olarak Türk toplumunun yüzyıllardır saygıyla gönlünü verdiği, Hz Mevlana ve onun yolunun ibadet neşesiyle yapılan bir ritüeldir. Kimsenin bunu sulandırmaya, bu kültür ve geleneğe hiç uymayan bir biçimde saygısızlık yapmaya hakkı yok"