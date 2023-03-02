Edu Sousa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edu Sousa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edu Sousa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edu Sousa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edu Sousa 15 Temmuz 1991 tarihinde Pontevedra şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Eduardo Daniel Sousa Iglesias şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edu Sousa Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo La Coruña futbol takımında oynamaktadır. Deportivo La Coruña takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Edu Sousa'nin Deportivo La Coruña ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Edu Sousa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edu Sousa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Edu Sousa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edu Sousa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Deportivo B

1 Temmuz 2012 yılında Pontevedra B

1 Temmuz 2013 yılında Pontevedra

31 Temmuz 2020 yılında CF Talavera

1 Temmuz 2022 yılında Dep. La Coruña

Edu Sousa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edu Sousa şuan Deportivo La Coruña takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.