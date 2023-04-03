Edutm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edutm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Edutm kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Edutm ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Edutm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edutm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edutm adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edutm Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edutm 14 Ocak 2001 tarihinde Braga şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Eduardo Pires Vilas Boas Ribeiro şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edutm Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gestifute yapmaktadır. Edutm, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Braga B futbol takımında oynamaktadır. SC Braga B takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Edutm'nin SC Braga B ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Edutmboyu ve yaşı kaç

Edutm Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edutm isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Edutm Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edutm futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Braga U15

1 Ocak 2015 yılında Palmeiras U15

1 Temmuz 2015 yılında Braga U15

1 Temmuz 2016 yılında Braga U17

1 Temmuz 2018 yılında Braga U19

1 Temmuz 2019 yılında Braga B

Edutm kimdir

Edutm Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edutm şuan SC Braga B takımında oynamakta ve 81 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SC Braga (2010-20)

Edutm Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Portekiz U18 takımında 9 numaralı formasıyla 4 Aralık 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Portekiz U17 takımında 9 numaralı formasıyla 8 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 6 gol atmıştır.

Portekiz U16 takımında 9 numaralı formasıyla 1 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U15 takımında 19 numaralı formasıyla 7 Haziran 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Edutm nereli

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