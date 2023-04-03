Edvard Sundbo Pettersen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edvard Sundbo Pettersen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edvard Sundbo Pettersen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Edvard Sundbo Pettersen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Edvard Sundbo Pettersen 7 Temmuz 2006 tarihinde doğmuştur. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Edvard Sundbø Pettersen şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Edvard Sundbo Pettersen Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Midtjylland U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Midtjylland U19 takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Edvard Sundbo Pettersen'nin FC Midtjylland U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Edvard Sundbo Pettersen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Edvard Sundbo Pettersen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
25 Ocak 2023 yılında Midtjylland U19
Edvard Sundbo Pettersen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Edvard Sundbo Pettersen şuan FC Midtjylland U19 takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Sandefjord BK (-2019), Sandefjord Fotball (2020-2023), FC Midtjylland (2023-)
Edvard Sundbo Pettersen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Norveç U17 takımında 14 numaralı formasıyla 8 Mart 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
Norveç U16 takımında 18 numaralı formasıyla 4 Ağustos 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.
Norveç U15 takımında 14 numaralı formasıyla 23 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.
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