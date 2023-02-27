Edvin Kuc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edvin Kuc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edvin Kuc adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edvin Kuc Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edvin Kuc 27 Ekim 1993 tarihinde Tuzi şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Karadağ,Kosova uyrukludur.Gerçek adı da Edvin Kuč şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edvin Kuc Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Edvin Kuc, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ballkani futbol takımında oynamaktadır. FC Ballkani takımına 2 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Edvin Kuc'nin FC Ballkani ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Edvin Kuc Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edvin Kuc isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Edvin Kuc Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edvin Kuc futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Usti nad Labem

1 Ağustos 2015 yılında FK Mladost

11 Temmuz 2016 yılında FK Decic Tuzi

1 Temmuz 2017 yılında Rudar Pljevlja

2 Ocak 2019 yılında FC Ballkani

10 Ağustos 2020 yılında SC Gjilani

31 Ağustos 2020 yılında FC Ballkani

Edvin Kuc Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edvin Kuc şuan FC Ballkani takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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