Eetu Vertainen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eetu Vertainen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Eetu Vertainen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Eetu Vertainen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Eetu Vertainen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eetu Vertainen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Eetu Vertainen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eetu Vertainen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eetu Vertainen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eetu Vertainen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eetu Vertainen 11 Mayıs 1999 tarihinde Espoo şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eetu Vertainen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nima Modyr yapmaktadır. Eetu Vertainen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Linfield FC futbol takımında oynamaktadır. Linfield FC takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Eetu Vertainen'nin Linfield FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Eetu Vertainen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eetu Vertainen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Eetu Vertainen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eetu Vertainen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Klubi 04

1 Ocak 2017 yılında HJK Helsinki

28 Ocak 2021 yılında Ilves

31 Ağustos 2021 yılında St. Johnstone

31 Ocak 2022 yılında Linfield

31 Mayıs 2023 yılında St. Johnstone

Eetu Vertainen kimdir

Eetu Vertainen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eetu Vertainen şuan Linfield FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Eetu Vertainen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Finlandiya U21 takımında 13 numaralı formasıyla 11 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

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Eetu Vertainen nereli

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