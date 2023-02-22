Efa Enabulele kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Efa Enabulele Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Efa Enabulele adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Efa Enabulele Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Efa Enabulele {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Efa Enabulele Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bendel Insurance futbol takımında oynamaktadır. Bendel Insurance takımına - tarihinde katılmıştır. Efa Enabulele'nin Bendel Insurance ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Efa Enabulele Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Efa Enabulele Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Efa Enabulele şuan Bendel Insurance takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.
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