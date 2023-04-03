Efe Eren Sancak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Efe Eren Sancak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Efe Eren Sancak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Efe Eren Sancak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Efe Eren Sancak 15 Eylül 2005 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Türk uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Efe Eren Sancak Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Efe Eren Sancak, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Trabzonspor U19 futbol takımında oynamaktadır. Trabzonspor U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Efe Eren Sancak'nin Trabzonspor U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Efe Eren Sancak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Efe Eren Sancak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Trabzonspor U19
Efe Eren Sancak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Efe Eren Sancak şuan Trabzonspor U19 takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.
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