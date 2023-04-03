Efe Eren Sancak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Efe Eren Sancak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Efe Eren Sancak kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Efe Eren Sancak ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.