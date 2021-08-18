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Efe Önbilgin pes etmiyor! Deniz Akkaya'ya yeniden dava açtı!

Deniz Akkaya ile ilişkisinden olan kızının bikinili fotoğraflarının paylaşılmasının engellenmesi için dava açan ve kaybeden Efe Önbilgin yeniden dava açtı.

Efe Önbilgin pes etmiyor! Deniz Akkaya'ya yeniden dava açtı!

Hürriyet'te yer alan habere göre Efe Önbilgin, Deniz Akkaya ile ilişkisinden olan kızının bikinili fotoğraflarının paylaşılmasının engellenmesi için dava açmış ancak kazanamamıştı. Bunun üzerine geri adım atmayan Efe Önbilgin, kararı İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı ve davanın yeniden görülmesi için başvurdu.

"KIZIM BİR DAHA BABASINA GİTMEK İSTEMEDİ"

Kızının doğumundan beri Efe Önbilgin tarafından mmobbinge uğradığını ve buna rağmen kızı için ses çıkarmadığını belirten Akkaya, "Geçen sene yıllar sonra Ayşe artık kendine sahip olan bir çocuk olduğu için Londra’ya, babasının yanına yolladım. Yaşam tarzı bir çocuğa uygun olmamasına rağmen. Kızım bir daha babasına gitmek istemediğini söyleyerek oradan döndü." açıklamasında bulundu.

Efe Öbilgin pes etmiyor! Deniz Akkaya'ya yeniden dava açtı!

"DELİ MUAMELESİ YAPIYORUZ"

Davayı kazandığını belirten Akkaya, tekrar aynı davayı açtıklarını söyleyerek kızının, babasına davayı çekmesini rica ettiğini ancak Öbilgin'in kabul etmediğini açıkladı. "Biz anne kız artık bunlara deli muamelesi yapıyoruz. Ayşe çok mutlu. Eğitimini çok çocuğa kısmet olmayacak şartlarda görüyor. Okuyacak ve bu ülkeye çok hayrı dokunacak.” dedi.

Efe Öbilgin pes etmiyor! Deniz Akkaya'ya yeniden dava açtı!

"EFE DÖNÜM NOKTAM"

Geçenlerde bir programda yaptığı açıklamada bir dönem alkol problemi yaşadığını söyleyen Deniz Akkaya, kızı Ayşe’nin babası Efe Önbilgin sayesinde bu durumdan kurtulduğunu belirterek “Alkolü Ayşe’nin doğumundan önce bırakmıştım. Efe’den dolayı. Benden daha fazla içen birini görünce içmekten vazgeçtim. ‘İçince böyle mi olunuyor ya’ dedim. Benim için gerçekten dönüm noktası oldu.” demişti.

Efe Öbilgin pes etmiyor! Deniz Akkaya'ya yeniden dava açtı!

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