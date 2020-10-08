Efecan Karaca: "Her Türk çocuğunun hayalidir Milli Takımda gol atmak"

Türkiye, Uluslar Ligi maçları öncesi Almanya ile hazırlık maçında karşılaştı. Müthiş bir mücadele ortaya koyan Milliler, Almanların 3 kez öne geçtiği karşılaşmada dünya devini yakalamasını bildi. 3-3 beraberlikle biten maçın ardından takımımızın ikinci golünü kaydeden Efecan Karaca, duygularını dile getirdi.

Milli Takımda 3'üncü maçında golle buluşan Efecan, "Almanya gibi zorlu bir rakibe karşı bana şans verdiği için hocama teşekkür ederim. Milli Takım ile üçüncü, ilk 11'de ikinci maçımdı. Ay-yıldızlı formayla ilk golümdü. Her Türk çocuğunun hayalidir A Milli Takım forması giymek ve gol atmak. Hayallerimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum.'' ifadelerini kullandı.

İki takımın da müthiş bir oyun oynadığının altını çizen Efecan, şu ifadeleri kullandı:

"Almanya gibi güçlü bir rakibe karşı oynadık. Biz de çok güçlüyüz, neler yapabileceğimizi elemelerde gösterdik. Almanya'ya karşı müthiş mücadele gösterdik, 3-3 bitti ve maçın hakkı da beraberlikti bence, iki takım da müthiş oynadı. Bu maçı unutup yarın dinlenip sonrasında Uluslar Ligi'ne hazırlanacağız. Onlar resmi maç olduğu için iyi hazırlanıyoruz. İyi bir hazırlık maçı yaptık, kendimizi denedik. Rusya maçına hazır olup iyi dinlenip Rusya'yı Rusya'da yenmek istiyoruz."