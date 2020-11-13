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  3. Efecan Şenolsun’un cinsel saldırıdan yargılandığı dava tekrar ertelendi

Efecan Şenolsun’un cinsel saldırıdan yargılandığı dava tekrar ertelendi

Ünlü oyuncu Melisa Şenolsun'un kardeşi Efecan Şenolsun’un rol arkadaşı Elit İşcan’a cinsel saldırıda ve hakarette bulunduğu gerekçesi ile yargılandığı davada karar yine çıkmadı. Davanın tarihi 4 Şubat 2021’e ertelendi.

Efecan Şenolsun’un cinsel saldırıdan yargılandığı dava tekrar ertelendi

Oyuncu Efecan Şenolsun, 'Yaşamayanlar' dizisinde rol arkadaşı olan Elit İşcan’a cinsel saldırıda ve hakarette bulunduğu gerekçesi ile yargılandığı dava geçtiğimiz gün Anadolu Adliyesi 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. 

Efecan Şenolsun’un cinsel saldırıdan yargılandığı dava tekrar ertelendi

İddialara göre bir dönem dijital platformda yayınlanan ‘Yaşamayanlar’ isimli dizinde rol alan İşcan, aynı dizide rol arkadaşı Şenolsun’un önce hakaret ve küfürlerine sonrasında ise iki ayrı noktada cinsel saldırısına maruz kaldığını açıklamıştı. Söz konusu olayın ardından İşcan’ın şikayeti üzerine Şenolsun hakkında ‘cinsel saldırı’ ve ‘alenen hakaret’ suçlarından 7 yıl 9 buçuk aydan 17 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Efecan Şenolsun’un cinsel saldırıdan yargılandığı dava tekrar ertelendi

İlk duruşması geçtiğimiz yılın ekim ayında görülen davanın bugün görülen 4’üncü duruşmasında tanık ifadelerinin dinlenmesine devam edildi. Filmmor’dan Melek Özman, Oyuncular Sendikası’ndan Yeşim Girgin ve Yapımcı Aydın Özer Feyzioğlu’nun tanık olarak dinlediği duruşma 4 Şubat 2021’e ertelendi.

Bir sonraki duruşmada ise doğrudan görgü tanığı olan ve o gün sette bulunan Alper Aka dinlenecek.

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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