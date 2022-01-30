Efektif Döviz ne demek, TDK'ya göre Efektif Döviz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Efektif döviz ne demek? Efektif döviz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi efektif döviz kelimesi. Peki efektif döviz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre efektif döviz nedir, efektif döviz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

EFEKTİF DÖVİZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Efektif döviz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre efektif döviz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yabancı ülkelerin nakit biçimindeki para birimi

