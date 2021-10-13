Efil Efil ne demek, TDK'ya göre Efil Efil kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Efil efil ne demek? Efil efil TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi efil efil kelimesi. Peki efil efil ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre efil efil nedir, efil efil kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

EFİL EFİL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Efil efil kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre efil efil kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hafif, kesintili ve yavaş bir biçimde (rüzgâr esmek, kar yağmak, saç dalgalanmak)



EFİL EFİL KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- efil efil esmek

- efil efil etmek

