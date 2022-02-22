Eflatuni ne demek, TDK'ya göre Eflatuni kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Eflatuni ne demek? Eflatuni TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi eflatuni kelimesi. Peki eflatuni ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre eflatuni nedir, eflatuni kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

EFLATUNİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Eflatuni kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Eflatuni kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre eflatuni kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Eflatun rengi

- Bu renkte olan

- Platonik



EFLATUNİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Kadını gayet ihtiyar bir adama nikâh ederler ve bu mecburi izdivaç tabiatıyla gayet eflatuni kalır.

