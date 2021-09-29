Dünyanın en çok sevilen ve oynanan futbol oyunlarından biri olan PES serisi, yeni adıyla birlikte artık eFootball olarak anılacak. Bu kapsamda oyunun yeni serisi eFootball 2022'nin ne zaman çıkacağı ise oyunseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. İnternette eFootball PES 2022 ne zaman çıkacak, çıkış tarihi belli mi? eFootball 2022 sistem gereksinimleri neler? soruları araştırılıyor. İşte cevaplar...

EFOOTBALL PES 2022 NE ZAMAN ÇIKACAK, ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ Mİ?

Konami tarafından piyasaya sürülecek olan oyunun çıkış tarihi belli oldu. Yapılan açıklamaya göre eFootball 2022 30 Eylül 2021 tarihinde piyasaya sürülecek. Ayrıca oyunseverlere de dev bir müjde verildi. Oyunun yeni sürümünün ücretsiz olacağı konusunda bazı spekülasyonlar ortaya atılmıştı. Konami duyurduğu açıklamayla eFootball 2022'nin ücretsiz olacağı kesinleşti.

EFOOTBALL 2022 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Efootball 2022'nin sistem gereksinimleri de belli oldu. Oyunseverlerin bu oyunu bilgisayarlarında oynayabilmesi için şu şartlar aranmaktadır:

MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:

İşletim sistemi: Windows 7-8-10. 64 bit olması gerekiyor.

CPU: AMD Phenom II X4 965, Intel Core i3-2100 ve benzeri seviyeler gereklidir.

Hafıza: 8GB

Grafik Kartı: AMD Radeon HD 7850 2GB, NVIDIA 660 2GB veya benzeri seviyeler gereklidir.

Hard disk: Bilgisayarınızda en az 50GB boş yer bulunması gerekmektedir.

İnternet bağlantısı: En az saniye başı 512k internet bağlantısı gerekmektedir.

ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:

İşletim sistemi: Windows 10 – 64 Bit.

CPU: AMD Athlon X4 870K, Intel i3 6300T ve benzer seviyeler.

Hafıza: 8GB

Grafik kartı: AMD Radeon R9 270X, NVIDIA GeForce GTX 670 ve benzeri seviyeler gereklidir.

Hard disk: Bilgisayarınızda en az 50GB boş yer olması gerekmektedir.

İnternet bağlantısı: Sınırsız ve geniş bant internet bağlantısı gerekmektedir.

EFOOTBALL 2022 YENİLİKLER

İlk etapta oyunculara 9 farklı futbol kulübü sunulacak. Önceki versiyonlarına göre birebir karşılaşmalara daha çok odaklanan yeni oyunda, bu düelloları daha yakından göstermek adına oyunculara 1v1 düello kamerası özelliği getirildi. Oyuncular, aynı zamanda pas ve şut esnasında topun kontrolünü elinde tutabilecek ve hakemden kart verdiği pozisyonlarda cezaya sebebiyet veren hareketleri yeniden izleyebilecek.

KADEMELİ SİSTEM GETİRİLECEK

e-Football 2022'de, Fortnite ve PUBG:Mobile gibi mobil oyunlardan aşina olduğumuz kademeli ödüller ve ödüller doğrudan satın almayı sunan Match Pass adlı bir kademe sistemi yer alacak. Konami'nin ifade ettiğine göre Juventus, Manchester United ve Barcelona gibi güçlü takımlar lansmanla birlikte oyunculara ücretsiz bir şekilde verilecek. Bazı takımlara ise oyuna güncelleme ile dahil olacak DLC modları aracılığıyla erişilebilecek.