Efriz ne demek, TDK'ya göre Efriz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Efriz ne demek? Efriz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi efriz kelimesi. Peki efriz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre efriz nedir, efriz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

EFRİZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Efriz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Efriz kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre efriz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Friz

