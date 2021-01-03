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Efsane basketbolcu Paul Westphal yaşamını yitirdi!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Phoenix Suns'ın efsane oyuncularından Paul Westphal, 70 yaşında hayatını kaybetti.

Efsane basketbolcu Paul Westphal yaşamını yitirdi!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Phoenix Suns'ın efsane oyuncularından Paul Westphal, 70 yaşında hayatını kaybetti.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, bir süredir kanser tedavisi gören Westphal'ın yaşamını yitirdiği belirtildi.

1974 yılında Boston Celtics ile şampiyonluk yaşayan ABD'li guard, 1975-1980 yılları arasında Phoenix Suns forması giymişti.

Daha sonra başantrenörlük yaptığı Phoenix Suns'ı 1993'te ilk kez NBA finallerine taşıyan Westphal, 2019'da basketbolda efsaneleşmiş oyuncu, hakem, antrenör ve diğer önemli kişilerden oluşan Şöhret Müzesi'ne (Hall of Fame) girmişti.

PAUL WESTPHAL KİMDİR?

Paul Douglas Westphal, Amerikalı bir basketbol oyuncusu, baş antrenör ve yorumcuydu. 30 Kasım 1950 doğumlu olan Westphal, Ulusal Basketbol Birliği'nde hem oyuncu hem de antrenör olarak önemli bir kariyere sahipti. 1972'den 1984'e kadar NBA'de oynadı.

Onur Çelik
Spor Editörü


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