İngiltere futbolunun en önemli kalecilerinden biri olan Ray Clemence, prostat kanserine yenik düştü. İngiltere Futbol Federasyonu, uzun süredir kanser tedavisi gören efsane kalecinin 72 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kariyerine İngiltere 3. Lig ekiplerinden Scunthorpe United takımında başlayan Ray Clemence, 1967 yılında transfer olduğu Liverpool takımında 14 yıl oynadıktan sonra 1981 yılında Tottenham takımına imza atmıştı. Tottenham’da da 6 yıl forma giyen Clemence, 1987 yılında aktif futbolculuk kariyerine nokta koymuştu.

Liverpool’da 665, Tottenham’da ise 330 maça çıkan Clemence, İngiltere Milli Takımı formasını ise 61 kez giymişti.

Kariyerinde 5 Premier Lig şampiyonluğu, 3 Şampiyon Kulüpler Kupası, 3 UEFA Kupası, 1 UEFA Süper Kupa şampiyonluğu bulunan Clemence, İngiltere’nin efsane kalecileri arasında yer alıyordu.

Futbolu bıraktıktan sonra 1988 yılında Tottenham takımında antrenörlük görevi yapmaya başlayan Clemence, daha sonra 3. Lig ekiplerinden Barnet’ta Gary Phillips ile birlikte menajerlik görevini yürütmüştü. Daha sonra 1996 yılında İngiltere Milli Takımı’nda kaleci antrenörü olarak çalışmaya başlayan Clemence, genç milli takımlarda menajerlik de yaptıktan sonra 2013 yılında antrenörlük görevinden de emekli olmuştu.