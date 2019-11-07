Efsane'den sert eleştiri: Mahalle takımı mısın?

Galatasaray'ın yaşadığı büyük mağlubiyetten sonra sert eleştiriler gelmeye devam ediyor.

Şampiyonlar Ligi A Grubu’nun 4. haftasında Real Madrid ile karşılaşan Galatasaray, ilk yarıyı 4-0 geride kapattı. Maça 4 ve 7. dakikalarda yediği gollerle büyük şokla başlayan sarı-kırmızılı takıma yayıncı kuruluşta Cevad Prekazi eleştirilerde bulundu.

Prekazi'nin sözleri şöyle:

"Galatasaray'ın takımı yok. Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir takımla bir şey yapamazsın. Kendi evinde iyi oynadı ama Galatasaray'da lider oyuncu yok. Süper bir futbolcusu yok. 14 dakika içinde öyle goller yiyorsun ki, mahalle takımı mısın?"

Bu oyuncular bu maçtan sonra üzülmeyecek, bundan eminim. Galatasaray formasını taşımak kolay mı? Çok zor, bu kadar kolay olmamalı, böyle olmaz. Burada ameliyat yapacaksın, başka çaresi yok. Ben eski bir Galatasaray futbolcusu olarak utanıyorum bu gece. Ben Galatasaray'ın Avrupa'da böyle bir tokat yediğini hatırlamıyorum.