Efstathios Chatzimarkos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Efstathios Chatzimarkos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Efstathios Chatzimarkos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Efstathios Chatzimarkos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Efstathios Chatzimarkos 7 Ağustos 2004 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Ευστάθιος Χατζημάρκος şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Efstathios Chatzimarkos Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Apollon Smyrnis futbol takımında oynamaktadır. Apollon Smyrnis takımına 16 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Efstathios Chatzimarkos'nin Apollon Smyrnis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Efstathios Chatzimarkos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Efstathios Chatzimarkos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
16 Eylül 2022 yılında Apollon Smyrnis
Efstathios Chatzimarkos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Efstathios Chatzimarkos şuan Apollon Smyrnis takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.