Bankacılık işlemleri arasında çokça kullanılan EFT işlemi, bankaların mesai saatleri içinde yapılmaktadır. Bu kapsamda EFT işlemi yapmasına karşın işlemi iptal etmek isteyen vatandaşlar bu konuda hakkında internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. Peki EFT iptal etme işlemi nasıl yapılır 2022? Hesaba geçen EFT iptal edilir mi? Gönderilen para nasıl iptal edilir?
EFT NEDİR?
EFT'nin açılımı Elektronik Fon Transferi'dir. Bu işlem farklı bankalar arasında belirlenen saatler arasında yapılmaktadır.
EFT İPTAL ETME İŞLEMİ NASIL YAPILIR 2022?
EFT işlemleri mobil ve internet bankacılığı üzerinden iptal edilebilmektedir. EFT işleminizi mobil bankacılık uygulamasında Para Aktarma Talimatlarım kısmından bularak iptal edebilirsiniz.
Ek olarak bankanızın müşteri hizmetlerini arayarak EFT işleminizi iptal edebilirsiniz.
HESABA GEÇEN EFT İPTAL EDİLİR Mİ?GÖNDERİLEN PARA NASIL İPTAL EDİLİR?
EFT işlemi yaptıktan sonra gönderilen para yolladığınız hesaba geçmişse iptal edilemez. Para gönderilecek olan hesaba geçmeden önce EFT işleminin iptal edilmiş olması gerekir.