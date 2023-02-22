Efthymios Christopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Efthymios Christopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Efthymios Christopoulos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Efthymios Christopoulos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Efthymios Christopoulos 20 Eylül 2000 tarihinde Athens şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Ευθύμιος Χριστόπουλος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Efthymios Christopoulos Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Efthymios Christopoulos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AEK Atina B futbol takımında oynamaktadır. AEK Atina B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Efthymios Christopoulos'nin AEK Atina B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Efthymios Christopoulos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Efthymios Christopoulos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Efthymios Christopoulos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Efthymios Christopoulos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Şubat 2020 yılında AEK Atina

1 Temmuz 2021 yılında AEK Atina B

Efthymios Christopoulos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Efthymios Christopoulos şuan AEK Atina B takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

Efthymios Christopoulos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U21 takımında 19 numaralı formasıyla 3 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

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