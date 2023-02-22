Efthymios Pavlakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Efthymios Pavlakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Efthymios Pavlakis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Efthymios Pavlakis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Efthymios Pavlakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Efthymios Pavlakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Efthymios Pavlakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Efthymios Pavlakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Efthymios Pavlakis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Efthymios Pavlakis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Efthymios Pavlakis 23 Mayıs 1991 tarihinde doğmuştur.  Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Ευθύμιος Παυλάκης şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Efthymios Pavlakis Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Efthymios Pavlakis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AE Kifisias futbol takımında oynamaktadır. AE Kifisias takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Efthymios Pavlakis'nin AE Kifisias ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Efthymios Pavlakis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Efthymios Pavlakis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Efthymios Pavlakis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Efthymios Pavlakis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ağustos 2013 yılında Ethn. Pire

1 Temmuz 2019 yılında AE Kifisias

Efthymios Pavlakis kimdir

Efthymios Pavlakis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Efthymios Pavlakis şuan AE Kifisias takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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Efthymios Pavlakis nereli

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