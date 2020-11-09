Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem!

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğünü AFAD paylaştı. Depremin büyüklüğü 3.6 olarak paylaşılırken derinliği 6.98 km olarak belirtildi. Deprem sabah saatlerinde 07.20'de gerçekleşti.

SON DEPREMLER AFAD

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:

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