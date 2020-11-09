Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem!
AFAD'ın son dakika paylaşımına göre, İzmir'in Seferihisar açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğünü AFAD paylaştı. Depremin büyüklüğü 3.6 olarak paylaşılırken derinliği 6.98 km olarak belirtildi. Deprem sabah saatlerinde 07.20'de gerçekleşti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 9, 2020
Büyüklük : 3.6 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 18.40 km. Seferihisar (Izmir)
Tarih-Saat : 09.11.2020, 07:20:35 TSİ
Enlem : 37.8751 N
Boylam : 26.7796 E
Derinlik : 6.98 km
Detay : https://t.co/QJIQmDgZuq@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
SON DEPREMLER AFAD
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde: