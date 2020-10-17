Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem!
Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 23:32'de olan depremin derinliği 6.41 kilometre olarak bildirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Ege Denizi'nde saat 23:32 sıralarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin Yunanistan’da ve yerin 12.7 kilometre derinliğinde olduğunu kaydetti.
İşte depremin yaşandığı nokta...
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 17, 2020
Büyüklük : 3.9 (Mw)
Yer : Ege Denizi,
Tarih-Saat : 17.10.2020, 23:32:00 TSİ
Enlem : 39.1121 N
Boylam : 23.6431 E
Derinlik : 6.41 km
Detay : https://t.co/0Qm871rMnk@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi