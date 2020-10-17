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Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem!

Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 23:32'de olan depremin derinliği 6.41 kilometre olarak bildirildi.

Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Ege Denizi'nde saat 23:32 sıralarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin Yunanistan’da ve yerin 12.7 kilometre derinliğinde olduğunu kaydetti.

İşte depremin yaşandığı nokta...

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Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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