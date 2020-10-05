DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Pandemi, hepimiz için bir uyarı alarmıEge Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem!Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 5 Ekim 2020 | Milli Piyango İdaresiGünlük burç yorumları 6 Ekim Salı 2020On Numara çekiliş sonuçları 5 Ekim 2020 (MPİ)Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu? 6 Ekim çeyrek altını kim aldı?MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 5 Ekim PazartesiAmasya'da Tarımsal Sulama Toplantısı, Vali Masatlı başkanlığında yapıldıOsman Ertuğrul Çetin, Altınordu'ya imza attıEBA'ya girmek için çatıya çıkan 8 yaşındaki Mert canından oldu
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem!

Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem!

AFAD'ın verilerine göre Ege Denizi'nde saat 17.57'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 4.1 olarak belirtilirken, depremin 15.1 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem!

AFAD'ın verilerine göre saat17.57'de Ege Denizi'nde 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi.

Depremin derinliğini 15.70 km olarak kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ise saat17.57'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıklarken, depremin 15.1 km derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

SON DEPREMLER NELER?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün.

Konya'da 3.9 şiddetinde deprem! 29 Eylül Konya'da deprem mi oldu?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Bölge Gündem
Editör Ekibi


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT