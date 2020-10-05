Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem!
AFAD'ın verilerine göre Ege Denizi'nde saat 17.57'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 4.1 olarak belirtilirken, depremin 15.1 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.
AFAD'ın verilerine göre saat17.57'de Ege Denizi'nde 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi.
Depremin derinliğini 15.70 km olarak kaydedildi.
Kandilli Rasathanesi ise saat17.57'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıklarken, depremin 15.1 km derinlikte gerçekleştiği belirtildi.
SON DEPREMLER NELER?
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.