Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'ın sosyal medya hesabından paylaşılan bilgiye göre, saat 11.07'de meydana gelen depremin derinliği 8.00 kilometre oldu.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz.