Ege Denizi'nde korkutan deprem: 4,0 şiddetinde sarsıldı!
AFAD yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ege Denizi'nde, sabaha karşı 03.35 sıalarında, 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 37,50 km olarak kaydedildi.
Merkez üssü Ege Denizi olan deprem 4,0 şiddetinde gerçekleşirken Kandilli Rasathanesi'nin raporunda ise sarsıntının merkez üssü Girit Adası açıkları olarak belirtildi.
03.35'te meydana gelen şiddetli sarsıntıda can veya mal kaybı yaşanmadı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 17, 2021
Büyüklük : 4.0 (Mw)
Yer : Ege Denizi,
Tarih-Saat : 17.06.2021, 03:35:16 TSİ
Enlem : 35.7380 N
Boylam : 24.8870 E
Derinlik : 37.50 km
Detay : https://t.co/2vr7AsMIZp@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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