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Ege Denizi'nde korkutan deprem: 4,0 şiddetinde sarsıldı!

AFAD yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ege Denizi'nde, sabaha karşı 03.35 sıalarında, 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 37,50 km olarak kaydedildi.

Ege Denizi'nde korkutan deprem: 4,0 şiddetinde sarsıldı!

Merkez üssü Ege Denizi olan deprem 4,0 şiddetinde gerçekleşirken Kandilli Rasathanesi'nin raporunda ise sarsıntının merkez üssü Girit Adası açıkları olarak belirtildi.

03.35'te meydana gelen şiddetli sarsıntıda can veya mal kaybı yaşanmadı.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

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Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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