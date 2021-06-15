Ege Denizi'nde korkutan deprem! Kuşadası 3.5 büyüklüğündeki depremle sallandı

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde deprem meydana geldi. Korkutan deprem saat 17.03 sıralarında 3.5 büyüklüğünde yaşandı.

AFAD SON DEPREMLER 15 HAZİRAN 2021 SALI

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:

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SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

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