Ege Denizi'nde korkutan deprem! Kuşadası 3.5 büyüklüğündeki depremle sallandı
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden yayımlanan son depremler listesine göre Kuşadası Körfezi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde deprem meydana geldi. Korkutan deprem saat 17.03 sıralarında 3.5 büyüklüğünde yaşandı.
AFAD SON DEPREMLER 15 HAZİRAN 2021 SALI
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:
Son depremleri görmek için linke tıklayınız
SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.