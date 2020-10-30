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  3. Ege Denizindeki Şiddetli deprem Manisalıları da sokağa döktü

Ege Denizindeki Şiddetli deprem Manisalıları da sokağa döktü

İzmir Seferihisar merkezli 6.6 büyüklüğünde deprem Manisa'da da şiddetli bir şekilde hissedildi.

Ege Denizindeki Şiddetli deprem Manisalıları da sokağa döktü

İzmir Seferihisar merkezli 6.6 büyüklüğünde deprem Manisa'da da şiddetli bir şekilde hissedildi. Panikle dışarı çıkan vatandaşlar uzun süre korku dolu anlar yaşadı.

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar açıkları olan 6.6 büyüklüğünde deprem Manisa'da da şiddetli bir şekilde hissedildi. Depremin başlamasıyla birlikte Manisalılar da cadde ve sokaklara fırladı. Bazı vatandaşların ağladığı görüldü.

Ege Denizindeki Şiddetli deprem Manisalıları da sokağa döktü

Ege Denizindeki Şiddetli deprem Manisalıları da sokağa döktü



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