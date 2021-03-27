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Ege Kabalak kimdir? Karamanda kaybolan genç bulundu mu?

Ege Kabalak kimdir? Karaman'da, araçlarının kara saplanmasıyla mahsur kalan 2 kişinin kurtarıldığı olayda 26 yaşındaki Ege Kabalak'a ulaşılamamıştı. 4 gün boyunca aranan gençten haber geldi. Peki Karamanda kaybolan Ege Kabalak bulundu mu? İşte detaylar....

Ege Kabalak kimdir? Karamanda kaybolan genç bulundu mu?

Furkan Keleş (23), Rabia Bingöl (19) ve Ege Kabalak (26) 24 Mart Çarşamba günü  otomobilleri ile Mersin'e giderken yolda kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkıp, kara saplandı. Telefonları çekmeyen gençler o  geceyi araçta geçirdi. Ardından Keleş'in Mersin'de oturan annesi, oğluna ulaşamayınca ihbarda bulundu.

Aramalar sonucu Furkan Keleş ve Rabia Bingöl'e ulaşıldı. Ancak Ege Kabalak bulunamamıştı.

Ege Kabalak kimdir? Karamanda kaybolan genç bulundu mu?

EGE KABALAK KİMDİR?

Karamanda 2 arkadaşıyla birlikte kaybolan Ege Kabalak 4 gündür aranıyordu. 220 kişi ve köylülerin katıldığı Arama- kurtarma çalışmasının, 4'üncü gününde fencin kullandığı cep telefonu iletişim sağlanabilmesi için mobil baz istasyonu kuruldu. Kısa sürede sinyal tespit edilirken, genç ile temasa geçildi. Mersin'in Cehennem Deresi Milli Parkı'nda olduğu öğrenilen Ege Kabalak'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. 

Ege Kabalak kimdir? Karamanda kaybolan genç bulundu mu?

KARAMAN'DA KAYBOLAN GENÇ BULUNDU MU?

AFAD tarafından yapılan açıklamada, ''24 Mart tarihinde Karaman ilimizde 3 vatandaşımız  kaybolmuş, bölgede yürütülen çalışmalar sonucunda 2 vatandaşımız bulunmuştu. Kayıp son vatandaşımız da AFAD, JAK ve belediye ekiplerinin ortak çalışmasıyla sağ olarak bulunarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.'' denildi. 

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