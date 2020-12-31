Ege Kökenli kimdir, kaç yaşında, nereli? Ege Kökenli oynadığı diziler

Ege Kökenli kimdir, kaç yaşında, nereli? Ege Kökenli , 'En İyi Arkadaşım' dizisi ile ilk kez televizyonla tanıştı. Son olarak Yasak Elma dizisine konuk oyuncu olarak katıldı. 93 doğumlu olan genç oyuncu 2004'ten bu yana bir çok dizide başarılı performansıyla taktir topladı. İşte Ege Kökenli oynadığı diziler...

EGE KÖKENLİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

20 Mart 1993 yılında Kırklareli’de dünyaya gel n Ege Kökenli, eğitimini Haliç Üniversitesi'nde Konservatuar Eğitimi alarak tamamladı. 2004 yılında rol aldığı En İyi Arkadaşım dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Kökenli; Anadolu Kaplanı, Yahşi Cazibe, Öğretmen Kemal, Çalıkuşu, Çiçek, Asla Vazgeçmem ve Güneşin Kızları dizilerinde de adını duyurmayı başarmıştır.

Ege Kökenli, 1,68 metre boyunda, 54 kilo ve Balık burcudur.

EGE KÖKENLİ'NİN OYNADIĞI DİZİLER

Başarılı oyuncu 2004'te ilk kez En İyi Arkadaşım dizisinde Ece karakteriyle seyirci karşısına geçti. 2006'da Anadolu Kaplanı dizisinde Gizem karakterine hayat verdi. 2010 yılında Öğretmen Kemal adlı dizide Peri'yi canlandırdı. 2011'de bir dönemin en çok izlenen dizisi Yahşi Cazibe'de Itır rolüne büründü. Ardından 2013'te Çalıkuşu dizinde Mari'yi, 2014'te Çiçek dizisinde Defne'yi oynadı.

2015 yılına geldiğimizde adını daha çok duyurmasında büyük etken olan Güneşin Kızları dizinde Hande Erçel ile oynadı. Burada Melisa Taşkıran rolüyle büyük ses getirdi.

Aynı yıl 2016 yılına kadar devam eden Asla Vazgeçmem dizisinde Yaren karakterini canlandırdı. 2017 yılında da Show TV ekranlarında yayımlanan Kalp Atışı dizisinde doktor Bahar rolüyle ekranlardaydı. Son olarak 2019 yılında ise FOX TV'nin en çok izlenen dizi Yasak Elma'da Yağmur rolüyle büyüledi.